بشرى: أخشى أن تضيع ذاكرتنا الاجتماعية وسط هوس التكنولوجيا

وجهت الفنانة بشرى، نصيحة للجيل الجديد وخاصة جيل الثمانينيات والتسعينيات بالجلوس مع أجدادهم والاستماع لحكاياتهم، حتى لا تضيع ذاكرتنا الاجتماعية وسط هوس التكنولوجيا.

وقالت بشرى، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "نصيحة لشعب مصر خاصة جيل ما قبل وحتى الثمانينيات ويمكن شوية من التسعينيات...اللى عنده جد أو جدة يقعد معاه كتير قوى على قد ما يقدر وياريت لو تسجلوا الحكايات اللى بيحكوهالكم وتشفطوها منهم شفط...عشان اخشى ما اخشاه ان ذاكرة شعبنا الاجتماعية تضيع وسط هوس التكنولوجيا والاجندات اللى مش مفهومة وتمشى اجيال معاها سر شويبس بخيره وننسى أو نتضرب بحاجة تنسينا احنا مين وجايين منين وحققنا ايه.".

وتابعت قائلة: "و اللى عياله جدودهم هم اللى بيربوهم سيبوهم يربوهم عشان هم ابرك منكم ومن جيلنا كله على الاقل هيعلموهم قيم منسية وعادات كانت فينا حلوة واتنست عشان احنا طاقتنا خلصانةو مستهلكة انما هم زمن الخير من غير التزييف والتضليل بتاع الزمن بتاعنا عشان كدة مستهدفين..هم الامل اقسم بالله هم الامل...اذا كنتم تفهمون ما اقصد!! وابقوا قابلونى لو لقيتم الجادون???????????????? وتوب علينا يارب من تعليم الاونلاين بتاع مدام إنترنت بخاطرها".