هاني مهنا يتصدر مؤشرات البحث بعد تواجده مع يوسف الحسينى

تصدر الموسيقار هانى مهنا مؤشرات البحث أثناء تواجده مع المذيع يوسف الحسينى وحديثه عن دخوله سجن طرة عام 2014 حيث إنه قضى وقتا مميزًا على عكس المتوقع.

هانى مهنا قال: لما دخلت سجن طرة لاقيت علاء مبارك جيبلي شاشة تليفزيون وجمال مبارك بيديني ثلاجة، معلقًا كانت أول مرة أقعد مع جمال وعلاء مبارك وأتعرف عليهما عن قرب، متابعًا: كنا بنلعب كرة مع بعض أنا وعلاء عملنا فريق وجمال عمل فريق مع الضباط وحبيب العادلي حاكم المباريات.

وأوضح أنه بعدما تعرف على علاء وجمال مبارك عن قرب أحس أن الناس دي اتظلمت كتير لدرجة أنهم مؤدبين جدًا، متابعًا: تلاقي الواحد فيهم ما يقولكش غير يا فنان حضرتك أثناء الكلام معاك، لافتًا إلى أنه كان يقول لهم إنتم إخواتي الصغيرين إية حضرتك دي.