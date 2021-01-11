محاضرات ثقافية أونلاين بثقافة سوهاج

القاهرة - محمد ابراهيم - أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة العديد من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة سوهاج من خلال تقنية البث المباشر، حيث عقد نادى أدب بيت ثقافة المراغة أمسية شعرية تضمنت العديد من القصائد للشاعر أحمد الشمسى، بجانب فقرة شعرية عن تقليل التجمعات والحرص على الاجراءات الاحترازية، بالإضافة إلى ورشة أعمال بالفوم مع أسعد محمد.

كما عقدت ندوة ثقافية بمناسبة الإحتفال بعيد الشرطة تحدث خلالها أحمد سعد الدين عن دور رجال الشرطة في الحفاظ على الوطن من الداخل وذكر دور رجال الشرطة في معركة الإسماعيلية.

كما قدم البيت سباق دوري معلومات للأطفال بمشاركة محمد أحمد وقام بعرض أسئلة تشمل معلومات عامة، بالإضافة إلى الإجتماع الإسبوعي لنادي أدب المراغة، حيث قام الشاعر محمد السيد بإلقاء قصيدة بعنوان "مصر لن تركع"، ونظم بيت ثقافة طما ورشة فنية لتعليم رسوم للاطفال مع ا. سهير حموده وقامت بعمل أشكال هندسية متنوعة ، كما نفذ بيت ثقافة العسيرات ورشة رسوم اطفال من خلال الأونلاين وذلك لتنمية المواهب الشابة وإستغلال قدراتهم الفنية حيث قدمت الفنانة فاطمه أحمد الدردير من خلال الورشة الأرقام باللغة العربية ورسمها، كذلك أقام قصر ثقافة المنشاة محاضرة اونلاين للاحتفال بعيد الميلاد المجيد تحدث خلالها ا. حسام عبد الررازق عن الوحدة الوطنية بين المسلمين والمسيحين والاحتفال بعيد الميلاد المجيد 2021.

عقد نادى أدب قصر ثقافة سوهاج أمسية شعرية بحضور نخبه من الشعراء والمبدعين منهم الشاعر علاء الدين عبد السميع، أحمد على، فتحى عثمان، كما قدمت مكتبة الطفل والشباب بجرجا ندوة ثقافية بعنوان "الامانة" تحدثت خلالها ا. هدى عبد اللاه عن الأمانة وصفاتها وأنها من مكارم الأخلاق وما تؤدي إليه من حفظ حقوق الناس، بجانب إقامة صالون ثقافي اونلاين وتحدث خلاله ا. اوفى عبد الله الانور رئيس نادي ادب سوهاج عن المواهب وكيفية تنميتها من خلال القوافل الثقافية ممثله في قصور الثقافة، بالإضافة لندوة مكتبية ومناقشة كتاب بعنوان "ثورة 25 يناير" تأليف نواره احمد حسن، ناقشه محمد الصاوي، كذلك عقد بيت ثقافة جرجا ندوة ثقافية بعنوان "مرحلة المراهقة" حاضرها ا. رفعت القاضي وتحدث عن مرحلة المراهقة وأنماطها والمراحل التي يمر بها المراهق والتعليمات الواجب اتباعها من الأسرة لمرور أبنائهم من مرحلة المراهقة، كما أقام بيت ثقافة اخميم ندوة شعرية القى خلالها الشاعر عبد الناصر عبد المولا بعض الفقرات الشعرية.

قدم مركز ثقافة الطفل محاضره ثقافية بعنوان "الإحتفال بعيد الميلاد المجيد في ظل احتفالات الدولة المصرية والاخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد" حاضرها ا. ميشيل نجيب مدير الثقافة الصحية سابقاً قدم خلالها الدروس المستفادة من ميلاد السيد المسيح، كما عقد بيت ثقافة شطورة ندوه ثقافيه بعنوان "منظومة القيم الايجابية فى الشارع المصري" حاضرها ا. محمد عمر محمد رئيس نادي أدب شطورة وتحدث عن مفهوم القيمة الايجابية، بجانب تنفيذ بيت ثقافة ساقلته ندوة ثقافية بعنوان "الإحتفال بعيد الميلاد المجيد" أوضح خلالها الدكتور الفنجري احمد نائب مدير مركز الحداثة للدراسات الإجتماعية وتحدث عن مولد السيد المسيح بأنه دعوة حقيقة للسلام والإخاء ونبذ العنف مؤكدا أن المصريين نسيج واحد.