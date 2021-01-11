ايجابية مسحة كورونا الثالثة للفنانة يسرا

قامت الفنانة يسرا باجراء مسحة كورونا للمرة الثالثة ، وفوجئت بايجابية المسحة رغم اتباعها جميع الاجراءات الاحترازية وتلقيها العلاج اللازم خلال الفترة الماضية.
كانت النجمة يسرا قد كشفت آخر تطورات حالتها الصحية بعد الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
وكتبت عبر صفحتها بموقع فيس بوك: الحمد لله أنا أحسن دلوقتي بفضل دعائكم ليا وحالتي مستقرة الحمد لله.. أنا مازلت خاضعة للعزل المنزلي وبتبع العلاج تحت إشراف كادر طبي مشرف.
وأضافت يسرا: خالص الشكر والتقدير ليهم.. بشكركم جميعا من قلبي على دعائكم واهتمامكم ومشاعركم..وأتمنى للجميع الشفاء والصحة..وإن شاء الله يكون عاما سعيدا على مصر والوطن العربي ويكفينا شر هذا الوباء و ينصرنا عليه.
كانت يسرا، قد احتفلت مؤخرًا بعيد ميلاد الفنانة نيللي كريم، برفقة كل من الفنان آسر ياسين، وزوجته، والمنتج جمال العدل.
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