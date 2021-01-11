بعد استجابة الدولة لاستغاثته.. نقابة الموسيقيين تكشف تفاصيل مساعيها لعلاج الفنان علي حميدة

تواصل نقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر ومجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية مع الفنان علي حميدة للاطمئنان على حالته الصحية ومتابعة دخوله للمستشفى بالتنسيق مع فرع النقابة بمحافظة الإسكندرية.
وأكدت النقابة أنها عرضت على الفنان علي حميدة نقله من محافظة مطروح إلى مستشفى القوات المسلحة بمحافظة الإسكندرية وقام فرعها باتخاذ كل خطوات تسهيل نقله ودخوله إلى المستشفى صباح اليوم ومتابعة حالته.
وأوضحت النقابة في بيانها أنها تواصلت منذ قليل مع الفنان علي حميدة تمهيدا لنقله وأوضح أنه استجاب لدعوة وزارة الصحة لعلاجه على نفقة الدولة بعد مناشدته بأحد البرامج التلفزيونية مساء أمس الأحد للتدخل.
وكلف نقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر المايسترو حمادة أبو اليزيد وكيل أول النقابة بالتواصل مع الفنان علي حميدة وأسرته لحين استقرار حالته وخروجه من المستشفى.
وتم نقل الفنان علي حميدة حاليًا إلى معهد ناصر لمتابعة حالته وعلاجه من الأزمة الصحية التي تعرض لها وستظل النقابة في تواصل معه لحين استقرار حالته وخروجه من المستشفى.
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