بإطلالة أنيقة.. منه فضالي تخطف الأنظار علي "إنستجرام"

القاهرة - محمد ابراهيم - غازلت الفنانة منه فضالي جمهورها ومحبيها منذ قليل بمجموعة صور جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت منه بالصور بإطلالة أنيقة مرتدية بنطلون باللون الأسود وجاكت بيچ وتركت شعرها منسدلاً ووضعت ميكب هادئ أبرز جمال ملامحها ، وعلقت على الصورة وكتبت : اقتل الجزء الذي يؤمن أنه لا يمكن أن بنجو دون شخص آخر.. ابتسم فقط.

في سياق منفصل، كانت آخر أعمال منة فضالي فيلم "زنزانة 7" في دور العرض السينمائية وهو من بطولة أحمد زاهر ونضال الشافعي وعبير صبري ومايا نصري وإيهاب فهمي وأحمد التهامي وإيمي إسلام ومدحت تيخا، تأليف حسام موسى وإخراج إبرام نشأت.

يذكر أن منة فضالي شاركت مؤخرا في بطولة مسلسل "قيد عائلى" من إنتاج "فنون مصر" وإخراج "تامر حمزة".