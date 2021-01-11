نعت الفنانة ناهد السباعي والدة الفنان حسن الرداد التي توفيت السبت الماضي.
نشرت الفنانة سوسن بدر صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.
وجه الفنان تامر هجرس الدعم للنجمة يسرا لمواساتها في العزل بعد إصابتها بفيروس كورونا.
روجت الفنانة هنادي مهنئ لمسلسل "أنصاف مجانين" عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.
نشر مطرب المهرجانات عمر كمال صورة جديدة برفقة حسن شاكوش عبر خاصية الاستوري من خلال موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موجز السوشيال ميديا.. ناهد السباعي: حسن الرداد من أكثر الناس برا بوالدته.. هنادي مهنا توجه رسالة لـ زوجها.. وعمر كمال في أحضان حسن شاكوش على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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