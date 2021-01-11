نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كارول سماحة: تعيش القناعة في الأكواخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أثارت الصورة التي نشرتها الفنانة كارول سماحة، حالة من الجدل عبر موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، حيث نشرت الفنانة صورة لهاعبر حسابها الشخصي، بفستان أزرق وفي خلفيتها جزء من قصر فخم، قائلة:" تعيش القناعة في الأكواخ لا في القصور".



مما دفع البعض للتعليق عليها قائلا:" كذالك القلوب المتعالية كما القصور لا تعرف البساطة ولا تعرف المحبة، التواضع ان يكون الكوخ قصر قلبه بساطة ومحبة".



وكان رد البعض " هذه حقيقة ولا شك فيها وان كانت عند البعض هي مجرد شعارات يستدعونها وقت الحاجه لاستخدامها فقط".