نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مي عمر تتصدر "تويتر" بعد نجاحها في "لؤلؤ" في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - تصدر هاشتاج "مي عمر" قائمة تريندات موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، حيث تداول عدد من النشطاء أجزاء من مسلسل "لؤلؤ"، الذي تقوم بدور البطولة فيه الفنانة "مي عمر".
حيث عبر البعض عن قدرتها الهائلة في قصف الجبهة وإحساسها خلال تقديم اغنية حيث تقنع جمهورها بانها هي التي تغني رغم ان الصوت لمطربة اخري وليس صوتها".
فيما نشر البعض عدد من الصور للفنانة من المسلسل وقدرتها علي التحول ما بين فتاة شعبية تربت في دار أيتام وما بين مطربة تعيش قصة نجاح ولا تغيرها الظروف وتستمر بطريقتها ".