مي عمر تتصدر "تويتر" بعد نجاحها في "لؤلؤ"

حيث عبر البعض عن قدرتها الهائلة في قصف الجبهة وإحساسها خلال تقديم اغنية حيث تقنع جمهورها بانها هي التي تغني رغم ان الصوت لمطربة اخري وليس صوتها".

فيما نشر البعض عدد من الصور للفنانة من المسلسل وقدرتها علي التحول ما بين فتاة شعبية تربت في دار أيتام وما بين مطربة تعيش قصة نجاح ولا تغيرها الظروف وتستمر بطريقتها ".