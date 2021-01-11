نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقيب الموسيقيين يشكر وزيرة الصحة على علاج حميدة بمعهد ناصر في المقال التالي

وقال "هاني شاكر" في بيان صحفي صدر منذ قليل من نقابة المهن الموسيقية: "أود أن أسجل شكري وامتناني لوزارة الصحة والسكان المصرية والوزيرة العزيزة الدكتورة هالة زايد على اهتمامها بحالة المطرب علي حميدة وعلاجه علي نفقة الدولة بمعهد ناصر.

وأضاف هاني شاكر: "كل الشكر لوزيرة الصحة د. هالة زايد علي ما تقوم به كذلك من مجهود للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وخالص الشكر للدولة المصرية ومؤسساتها علي الاستجابة السريعة لآلام المصريين".

وتواصل نقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر ومجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية مع الفنان علي حميدة للاطمئنان علي حالته الصحية ومتابعة دخوله للمستشفى بالتنسيق مع فرع النقابة بمحافظة الإسكندرية.

وأكدت النقابة أنها عرضت علي الفنان علي حميدة نقله من محافظة مطروح إلي مستشفي القوات المسلحة بمحافظة الإسكندرية وقام فرعها باتخاذ كافة خطوات تسهيل نقله ودخوله إلي المستشفي صباح اليوم ومتابعة حالته.

وأوضحت النقابة أنها تواصلت مع الفنان علي حميدة تمهيدا لنقله وأوضح أنه استجاب لدعوة وزارة الصحة لعلاجه علي نفقة الدولة.

وكلف نقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر المايسترو حمادة أبو اليزيد وكيل أول النقابة بالتواصل مع الفنان علي حميدة وأسرته لحين استقرار حالته وخروجه من المستشفي.

وتم نقل الفنان علي حميدة حالياً إلي معهد ناصر لمتابعة حالته وعلاجه من الأزمة الصحية التي تعرض لها وستظل النقابة في تواصل معه لحين استقرار حالته وخروجه من المستشفي.

أحمد جودة - القاهرة - وجَّه أمير الغناء العربي الفنان هاني شاكر، ومجلس نقابة الموسيقيين الشكر لوزيرة الصحة د. هالة زايد، علي مجهودها الكبير والواضح في مجال الصحة، وقيامها بالموافقة على علاج الفنان علي حميدة بمعهد ناصر علي نفقة الدولة.