بروكسل ـ العمانية :

تحتضن مدينة “نامور” البلجيكية معرضا مشتركا يستمر حتى نهاية الشهر الجاري تحت عنوان “فنانة أو عارضة” تحتل فيه مركز الصدارة صورة مكبرة للممثلة البلجيكية “نيتا ديشاتو” (191-1994).وقد أنجز صورة الممثلة التي وُلدت في “نامور”، الرسام “مارسيل هيس” الذي عاش في بروكسل في الفترة 1878-1948.

واللوحة المعروضة هي رسم أكاديمي بلمسات فنية تجميلية ومضيئة ويرفع قيمتها اللون الأخضر المتلألئ. وهي تتسم بنظرة ناعمة توجهها الممثلة التي كانت يوما من الأيام ملكة جمال “نامور” ثم ملكة جمال بلجيكا قبل أن تصبح ملكة جمال العالم في عام 1931 في مدينة تكساس الأمريكية.

كما اشتهرت “نيتا ديشاتو” لدى الجمهور بكونها صاحبة صورة المرأة ذات القبعة الموجودة على علب سجائر “بلجا”. وتقول مؤرخة الفن “ستيفاني سيار” إن الممثلة كانت امرأة مستقلة قبل أوانها واكتسبت حق العيش بحسب رغبتها في وقت كان قلة من النساء يعملن ويتمتعن بالاستقلالية.ولا يُعرف الكثير عن مؤلف الصورة المعروضة (مارسيل هيس) الذي درس في بروكسل و”دوسلدرف” (غرب ألمانيا) قبل أن يصبح رسام بورتريه وبأقلام الرصاص الملونة أيضا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ملكة جمال العالم السابقة “نيتا ديشاتو” تتصدر معرضاً في بلجيكا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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