النادي الثقافـي يقيم اليوم محاضرة حول قصص البر والبحر فـي الموروث الشعبي العماني

مسقط ـ العمانية : ينظم النادي الثقافي خلال الأيام القادمة عددا من الأنشطة والفعاليات ضمن برنامج عام 2021 والذي يحمل شعار (الهوية والانتماء في عالم متغير) حيث سيقيم النادي اليوم محاضرة حول قصص البر والبحر في الموروث الشعبي العماني وذلك بفرع النادي الثقافي بمسندم ويقيم يوم 19 يناير جلسة حوارية في مقر النادي بالقرم حول سيكولوجية الفاشنيستا والجمهور (التأثير الثقافي)، فيما يشهد فرع النادي بمسندم يوم 26 يناير جلسة حوارية حول كورونا جائحة المستور الأخلاقي للأمم. وكانت فعاليات النادي الثقافي قد انطلقت يوم الخامس من يناير بفعالية مهرجان الخنساء للشاعرات العربيات الثالث وتم الاحتفاء بالشاعرة العمانية الدكتورة سعيدة بنت خاطر الفارسية وبمشاركة واسعة من قبل عدد كبير من الشاعرات العمانيات والخليجيات والعربيات على مدار يومين. الجدير بالذكر أن فعاليات وبرامج النادي الثقافي تقام منذ أن ظهرت أزمة جائحة كورونا من خلال البث المباشر على قنوات التواصل المختلفة للنادي وتحظى بمتابعة كبيرة من قبل أعضاء النادي ومحبي البرامج الثقافية والفنية والاقتصادية والسياسية وغيرها والتي دأب النادي على إدراجها في برنامجه السنوي كل عام.

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