جماليات خزفية مبتكرة في معرض فني بتعليمية الداخلية

نزوى- من سيف الهطالي :

افتتح أمس معرض (جماليات خزفية) والذي ينظمه قسم المهارات الفردية بدائرة تنمية الموارد البشرية بالمديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة الداخلية حيث أقيمت الفعالية تحت رعاية سعادة الدكتور عبدالله بن خميس أمبوسعيدي وكيل وزارة التربية والتعليم للتعليم بمركز التدريب والإنماء المهني بنزوى، وتجول راعي الحفل والحضور في أروقة المعرض الذي يضم مجموعة من المشغولات الخزفية التي أعدها معلمو الفنون التشكيلية بالمديرية، ويأتي تنظيم هذه المعرض بهدف المساهمة في الحفاظ على الموروث الوطني العماني العريق في المشغولات الفخارية والخزفية من خلال عرض وتوظيف التحف الخزفية بطريقة فنية مبتكرة تجمع بين اصالة الماضي وحداثة التصميم والابتكار، وإبراز المهارات الفنية الابتكارية التشكيلية لمعلمي المادة في فن المشغولات الخزفية، واطلاع الزائرين على كيفية توظيف التحف الخزفية في المنازل كديكور مميز ومبتكر.

وتتمثل الفكرة العامة للمعرض في عرض التحف الخزفية الفنية بطريقة مبتكرة ومعبرة للجانب الجمالي لها، حيث يتم عرضها بناء على مسارات انتاجها بواسطة حوامل عرض معدنية يمكن من خلالها رؤية العمل الخزفي بصورة ثلاثية الأبعاد وتم توزيع التحف الخزفية في أرجاء القاعة لتضفي نوعا من الجمال والأناقة والأصالة.

ويعتبر التشكيل الخزفي أحد مجالات الفنون الابداعية وهي من الموروثات العمانية الأصيلة بالإضافة إلى انها حرفة دائمة ومصدر دخل عند بعض الاسر التي تعمل عليها، وتأتي اقامة هذا المعرض الفني تواصلا للمعارض الفنية السابقة والتي تهدف لإبراز نتاجات برامج الانماء المهني لمعلمي مادة الفنون التشكيلية بالمحافظة، والتي تم تطبيقها خلال هذا العام بمشاركة خبير تربوي من جامعة نزوى. وهدف هذا البرنامج الى تدريب المعلمين على مراحل التشكيل الخزفي لإنتاج أوان خزفية تجمع بين الحداثة والاصالة.

مركز العلوم والتكنولوجيا.

كما قام سعادته بزيارة لمركز العلوم والتكنولوجيا بنزوى، والذي يضم مجموعة من القاعات التعليمية، كالسينما التعليمية، والطاقة المتجددة، والروبوت التعليمي، والذكاء الاصطناعي، ومختبر الحاسوب، النانو تكنولوجي، والأمن السيبراني، وتعرف سعادته على محتويات القاعات التعليمية، والخدمات التي يقدمها المركز لزواره من الطلبة والمعلمين وأفراد المجتمع المحلي.