إيجابية المسحة الـ3 ليسرا عقب 3 أسابيع في العزل

وكتبت يسرا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قائله: "الحمد لله أنا أحسن دلوقتي بفضل دعائكم ليا وحالتي مستقرة الحمد لله.. أنا مازلت خاضعة للعزل المنزلي وبتبع العلاج تحت إشراف كادر طبي مشرف".

وتابعت يسرا قائله: "خالص الشكر والتقدير ليهم.. بشكركم جميعا من قلبي على دعائكم واهتمامكم ومشاعركم..وأتمنى للجميع الشفاء والصحة..وإن شاء الله يكون عاما سعيدا على مصر والوطن العربي ويكفينا شر هذا الوباء وينصرنا عليه".