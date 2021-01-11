دنيا عبد العزيز تستعيد ذكرياتها مع هادي الجيار

وكتبت "عبد العزيز" قائله: "زينب منعم الضو المال والبنون أول مسلسل في حياتي، كنت بعمل بنت الأستاذ هادي الجيار الله يرحمك ويغفرلك يارب".

يذكر أن الفنان هادي الجيار، توفى صباح أمس، وذلك عن عمر ناهز الـ71 عاما، عقب إصابته بفيروس كورونا وقاضئه عدد من الأيام في مستشفى الهرم داخل غرفة العناية المركزة حيث تعرض لمضاعفات فيروس كورونا لإجرائه عملية قلب مفتوح قبل إصابته بفترة قليلة.

القاهرة - محمد ابراهيم - استعادت الفنانة دنيا عبد العزيز ذكرياتها مع الفنان هادي الجيار، وذلك من خلال صورة لهما من مسلسل "المال والبنون"، عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".