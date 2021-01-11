ناهد رشدي تحتفل بحصولها على أول حفيد

وظهر في الصورة باب إحدى غرف المستشفيات، وكتبت تعليقا قائله: "أول حفيد".

ومن المقرر أن تحل الفنانة ناهد رشدي، ضيفة الإعلامية إسعاد يونس في حلقة خاصة من برنامجها "صاحبة السعادة" المذاع على قناة "dmc"،ويستضيف البرنامج اليوم نجوم مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي" ومنهم محمد رياض ومنال سلامة ووفاء صادق.

ومازال مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي"، يحتل قلوب الجماهير حيث يجتمع عليه العائلات ليشاهدوه.

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلنت الفنانة ناهد رشدي، عن حصولها على أول حفيد، وذلك منشور عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي"، بطولة الراحل نور الشريف، عبلة كامل، محمد رياض، حنان ترك، وفاء صادق، ناهد رشدي، ياسر جلال، رشوان توفيق، مصطفى متولي، ومن إخراج أحمد توفيق.