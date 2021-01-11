عبد الدايم: استئناف اقامة الانشطة الابداعية بالمسرح فورا والاستعداد لاستقبال فعاليات الاسماعيلية السينمائى الدولى للافلام التسجيلية والقصيرة

القاهرة - محمد ابراهيم - افتتحت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة واللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية المرحلة الأولى لتطوير قصر ثقافة الإسماعيلية حيث تم الانتهاء من كافة أعمال الإحلال والتجديد وإعادة التأهيل الخاصة بالمسرح الملحق به وذلك بحضور الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة ونائبه الفنان هشام عطوة وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

قالت عبد الدايم إن وزارة الثقافة مستمرة فى تنفيذ استراتيجية تحديث وتطوير منظومة المنشآت والمواقع الثقافية وتفعيل دورها ، وأشادت بعملية تطوير المسرح والتقنيات الجديدة التى تمت اضافتها مؤكدة أنه سيتم على الفور استئناف اقامة الانشطة الثقافية والفنية للمسرح من خلال تنفيذ مجموعة من البرامج الابداعية المميزة والاستعداد لاستقبال فعاليات الدورة 22 من مهرجان الاسماعيلية السينمائى الدولى للافلام التسجيلية والقصيرة .

واثنى بشارة على جهود وزارة الثقافة في مختلف ربوع مصر مثمنا دورها في اعادة تشكيل الوعي الجمعي من خلال الانشطة والفعاليات المقدمة في مختلف المواقع الثقافية واشاد بتجديد وتطوير قدرات المنشآت الثقافية بالمحافظة .

من جانبه اوضح عواض ان المسرح يتسع لعدد ٨٣٨ مشاهد ، وبدات اعمال تطويره فى فبراير ٢٠٢٠، وشملت تجديد منظومة التكييف المركزي، وسقف المسرح، المقاعد ، أجهزة الإضاءة والصوت ، الميكانيزم، ومنظومة الدفاع المدني ، وصيانة خشبة المسرح كما تم تزويده بشاشة عرض سينمائي وفيديو بروجيكتور وصيانة اللوحة الفنية الخاصة بواجهة القصر وجاري العمل على استكمال المرحلة الثانية لتطوير ورفع كفاءة القصر والتى تشمل باقى المبنى وملحقاته.

تضمن حفل الافتتاح عرضاً لمراحل تطوير المسرح حيث أظهر حجم الأعمال التي تم تنفيذها وصولا إلى حالته الحالية .

يذكر أن قصر ثقافة الإسماعيلية يعد احد اكبر قصور الثقافة على مستوى الجمهورية ويقع على مساحة ٥ افدنه وتم انشاء المبنى على ثلث المساحة تم افتتاح الجزء الاداري عام ١٩٩٥ والمسرح عام ١٩٩٧ ولم تجرى به اعمال صيانه منذ انشائه.