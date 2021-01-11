بدأت بحفل عيد ميلاد نيللي كريم وانتهت بإيجابية المسحة الثالثة.. تعرف على القصة الكاملة لإصابة يسرا بكورونا

أعلنت الفنانة يسرا عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد وذلك من خلال منشور عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حيث كتبت قائله: "بتوجه بكل الشكر وخالص امتناني لكل أصدقائي داخل وخارج مصر وللجمهور الكريم لسؤالهم واهتمامهم الكبير بعد التأكد من إصابتي بفيروس كورونا... كما أوجه شكر خاص جدا جدا لوزارة الصحة ولكل الأطباء وطاقم التمريض اللي بيشرفوا على حالتي، مفيش كلام يوفي الناس دي كلها حقها على المجهود العظيم لمواجهة هذا المرض. ربنا يحفظكم جميعا ويشفي كل مريض. شكرا للجميع".

وجاء ذلك عقب حضورها حفل الدير جيست وتكريمها به، وأيضا عقب احتفالها بعيد الفنانة نيللي كريم وذلك بحضور آسر ياسين وزوجته وقبل إصابتها بخمس أيام، وانتشرت أخبار حول أن السبب في إصابتها حول حفل عيد ميلاد نيللي كريم.

وتوالت الأيام وساءت حالة الفنانة يسرا الصحية، بسبب تعرضها لسوء ف التنفس واستعانتها بالأكسجين، مما آثار قلق الجميع.