حمو بيكا يطرح برومو الجزء الثاني من مهرجان "ماي لاف الفانز"

القاهرة - محمد ابراهيم - طرح مؤدي المهرجانات حمو بيكا برومو الجزء الثاني مهرجان "ماي لاف الفانز".

ونشر بيكا البرومو عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام ، وعلق قائلاً:" برومو ماي لاف الفانز. الجزء الثاني ، حمو بيكا وأبو ليلة".

يشار أن حمو بيكا يستعد لطرح أغنية "وسع للبطل " وهي ديو مشترك مع المطربة سكر ، وهي من كلمات إسلام كابونجا وألحان وتوزيع فيجو الدخلاوي وإخراج الكليب نبيل مكاوي، ومن المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة.