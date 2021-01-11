حمو بيكا يطرح برومو الجزء الثاني من مهرجان "ماي لاف الفانز"

القاهرة - محمد ابراهيم - طرح مؤدي المهرجانات حمو بيكا برومو الجزء الثاني مهرجان "ماي لاف الفانز".
ونشر بيكا البرومو عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام ، وعلق قائلاً:" برومو ماي لاف الفانز. الجزء الثاني ، حمو بيكا وأبو ليلة".
يشار أن حمو بيكا يستعد لطرح أغنية "وسع للبطل " وهي ديو مشترك مع المطربة سكر ، وهي من كلمات إسلام كابونجا وألحان وتوزيع فيجو الدخلاوي وإخراج الكليب نبيل مكاوي، ومن المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة.
والجدير ذكره أن حمو بيكا طرح مؤخرًا أغنيته الجديدة "أنتي معلمة" والتي يشاركه بغنائها المطرب عمر كمال، وحققت الأغنية مشاهدات قياسية بعد فترة وجيزة من طرحها.