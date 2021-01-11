أطال معهم فيروس كورونا وتعرضو لصعوبة في التنفس.. سيناريو الراحلة رجاء الجداوي يطارد يسرا

ومن أبرز هؤلاء الفنانين الفنانة رجاء الجداوي والتي أخذها فيروس كورونا من محبيها وجمهورها وعائلتها وذلك عقب إطالته معها بشكل غير طبيعي.

كما أطال الفيروس أيضا مع النجمة يسرا والتي أصيبت بفيروس كورونا، في آخر عام 2020، ومازالت تعاني منه عقب مرور 3 أسابيع من الحجر المنزلي وتلقيها العلاج حيث أظهرت نتيجة المسحة الـ3 إيجابية نتائجها. ويقارن "دوت الخليج الفني"، بين السيناريو الذي مر به كل من الفنان يسرا، والفنانة الراحلة رجاء الجداوي: الفنانة رجاء الجداوي:



بدأت إصابة الفنانة رجاء الجداوي، من يوم 24 مايو حيث أعلنت ابنة الفنانة رجاء الجداوي إصابة والدتها عقب الإنتهاء من تصوير مشاهدها في مسلسل "لعبة النسيان" والذي يعد آخر أعمالها الرمضانية، ولا تعلم النجمة الراحلة "الجداوي" مصدر إصابتها بكورونا.

وعقب ذلك ساءت حالتها الصحية، مما جعل من اللازم نقلها إلى أحد المستشفيات وتم نقلها في النهاية إلى مستشفى أبو خليفة للعزل بالإسماعيلية، ودخلت غرفة العناية المركزة واستقرت حالتها الصحية، ولكن انتشرت شائعات في هذه الفترة حول دخولها في غيبوبة ولكن نفت ابنتها تلك الشائعات، وعقب مرور ثلاث أيام بالعناية تم نقلها إلى إحدى الغرف العادية.

وفي يوم 27 مايو تم إجراء مسحة للفنانة رجاء الجداوي إلا أنها أظهر إيجابية نتائجها، وفي يوم 2 يونيو وعقب مرور "الجداوي" بعدد من شائعات وفاتها والتي أثرت في نفسيتها ساءت حالتها الصحية ولوحظ نقل الأكسجين في الدم مما جعلهم ينقلونها في غرفة العناية المركزة، ووضعها على جهاز تنفس صناعي، إلى أن استقرت حالتها الصحية.

وفي يوم 13 يونيو قرر الأطباء، حقن الفنانة رجاء الجداوي ببلازما المتعافيين والتي كانت الأمل في شفائها، إلا أنهم أجرو تحليل ليظهر إيجابيته وانتشرت حينها شائعات تفيد شفائها، وقال الأطباء أن الجداوي" تستجيب ببطئ شديد للعلاج. وقام الأطباء بإجراء مسحة ثالثة، ولكن تدهورت حالتها الصحية قبل ظهور نتيجة المسحة، حيث انخفض نسبة الأكسجين في الدم إلى 55 في المئة وذلك في يوم 25 يونيو، وفي 5 يوليو توفت الفنانة رجاء الجداوي متأثرة بفيروس كورونا وعقب مرور 43 يوم في العزل. الفنانة يسرا: علنت الفنانة يسرا عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد وذلك من خلال منشور عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حيث كتبت قائله: "بتوجه بكل الشكر وخالص امتناني لكل أصدقائي داخل وخارج مصر وللجمهور الكريم لسؤالهم واهتمامهم الكبير بعد التأكد من إصابتي بفيروس كورونا... كما أوجه شكر خاص جدا جدا لوزارة الصحة ولكل الأطباء وطاقم التمريض اللي بيشرفوا على حالتي، مفيش كلام يوفي الناس دي كلها حقها على المجهود العظيم لمواجهة هذا المرض. ربنا يحفظكم جميعا ويشفي كل مريض. شكرا للجميع". وجاء ذلك عقب حضورها حفل الدير جيست وتكريمها به، وأيضا عقب احتفالها بعيد الفنانة نيللي كريم وذلك بحضور آسر ياسين وزوجته وقبل إصابتها بخمس أيام، وانتشرت أخبار حول أن السبب في إصابتها حول حفل عيد ميلاد نيللي كريم. وتوالت الأيام وساءت حالة الفنانة يسرا الصحية، بسبب تعرضها لسوء في التنفس واستعانتها بالأكسجين، مما آثار قلق الجميع، لكنها كشفت عن تطورات حالتها وطمأنت الجمهور عليها.

وأجرت الفنانة يسرا، المسحة الثالثة والذي أظهر إيجابية نتائجها وذلك عقب مرور 3 أسابيع في الحجر الصحي.

القاهرة - محمد ابراهيم - أصيب عدد كبير من نجوم الفن، بفيروس كورونا المستجد في الفترة الأخيرة ومنهم من نجا منها في وقت قصير، ولم تظهر عليهم أعراض كثيرة وذلك يتوقف على قوة المناعة، ولكن هناك عدد من الفنانين أثر بها هذا الفيروس وأطال معهم عن المدة المتوقعة.