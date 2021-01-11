بعد الصلح مع باسم سمرة.. صدمة لـ رحاب الجمل من مخرج فيلمهما

كشف المخرج وائل الرومى عن تطورات جديدة لفيلمه الجديد "ديك العياط" وذلك بعد انتهاء أزمة الفنان باسم سمرة مع الفنانة رحاب الجمل والصلح بينهما فى حضور الفنان أشرف زكى نقيب الممثلين أمس.

وقال وائل فى تصريح لـ "دوت الخليج": بالتأكيد انتهت الأزمة بين باسم سمرة ورحاب الجمل أمس فى حضور الفنان أشرف زكى نقيب الممثلين وكنت متواجدا فى جلسة الصلح التى جمعت بينهما فى منزل نقيب الممثلين.

وأضاف وائل: أن نقيب الممثلين استمع لفريق العمل الذى حرص على حضور الجلسة والتى أكد أن ما قالته رحاب الجمل غير صحيح وعار تماما من الصحة وهو الأمر الذى أغضب باسم سمرة وأشرف زكى الغيور على سمعة الوسط الفنى وأن ما قالته رحاب من حضور باسم سكران ويتعاطى الحشيش أمر غير صحيح أن يتم تناوله على السوشيال ميديا.

وأوضح وائل: أن الأزمة كانت بين باسم سمرة ورحاب الجمل فى اختلاف مواعيد التصوير وأنها مرتبطة بعمل آخر يحتاج إلى السفر للخارج وهو الأمر الذى دفع باسم سمرة ليقول لها فى هذه الحالة من الأفضل أن تتركى العمل وهو ما رفضته رحاب وهو ما حدث بالفعل وليس كما قالت رحاب وهو ما حدث فى الجلسة التحضيرية التى شهدتها أحد الفنادق الكبرى فضلا عن أن كاميرات الفندق لم تسجل وجود أى ممنوعات مما ذكرتها رحاب الجمل.

وأشار وائل: نحن حاليا ندرس جديا استبعاد الفنانة رحاب الجمل ليس بسبب الأزمة ولكن بسبب انشغالها فى تصوير أعمال أخرى خارج مصر وهو الأمر الذى يدفعنا لاستبعادها خاصة أننا نحتاج للبدء فى تصوير العمل فى أقرب وقت.

وقال وائل : إننا نبدأ تصوير الفيلم الأحد المقبل ولكن قبل ذلك نجرى بعض التحضيرات الأخيرة قبل تصوير العمل والذى أتمنى أن يكون عملا مختلفا وجديدا ويلقى اعجاب الجمهور.