أنغام تفاجئ الفنانة تقلا شمعون برسالة مميزة بعد "عروس بيروت" ولطيفة تتطوع لإبلاغها

أنغام الفنانة المصرية نادرًا ما تتفاعل مع أعمال درامية وتكشف عن رأيها بها أو بالنجوم الذين يشاركون فيها، لكنها مؤخرًا قررت إبداء رأيها في الفنانة اللبنانية تقلا شمعون، تزامنًا مع عرض الجزء الثاني من مسلسل "عروس بيروت" الذي تشارك فيه.

أنغام تشيد بأداء تقلا شمعون

أنغام أشادت بأداء النجمة تقلا شمعون عبر حسابها على تويتر، وطالبت من المتابعين أو ممن يعرفون النجمة بشكل شخصي أن يقومون بتوصيل رأيها فيها، ونشرت أنغام صورة لتقلا شمعون وعلقت عليها قائلة: "أنا معجبة جدًا بهذه السيدة الممثلة الكبيرة تقلا شمعون.. يا ريت حد يبلغها حبي وتقديري".

لطيفة تتفاعل مع أنغام وتكشف رأيها في تقلا شمعون

الفنانة التونسية لطيفة تفاعلت مع تدوينة صديقتها أنغام وأشادت دوت الخليج الأخرى بأداء تقلا شمعون، فعلقت قائلة: "أنا هبلغها يا حبيبة قلبي.. دي حبيبتي وكلنا معجبين بها في كل أعمالها عظيمة"، لتعود أنغام وترد مرة أخرى قائلة: "تستاهل كل الحب والتقدير وانت حبيبتي يا لطوف"، من جانبها لم تتفاعل تقلا حتى الآن على تدوينة أنغام وإشادتها بها.

وتفاعل عدد كبير من الجمهور على تدوينة أنغام، وأشادوا بأداء النجمة اللبنانية الكبيرة وعبروا عن محبتهم لها، ولأدوارها خاصة في مسلسل "عروس بيروت" الذي عرض الموسم الثاني منه مؤخرًا، عبر شاشة MBC ومنصة شاهد.

مسلسل "عروس بيروت 2"

ومن المعروف أن مسلسل "عروس بيروت 2" من سيناريو وحوار نادين جابر وبلال شحادات وإخراج إيمره كاباكوساك، وبطولة ظافر العابدين وكارمن بصيبص وتقلا شمعون ومحمد الأحمد وضحى الدبس وجو طراد وفارس ياغي وجاد أبو علي ومرام علي وماري تيريز معلوف ورانيا سلوان ونور علي وعلاء علاء الدين وأيمن عبد السلام وفايق عرقسوسي وفادي إبراهيم وغيرهم.

في سياق آخر كانت الفنانة أنغام قد طرحت ألبومها الخليجي بعنوان "مزح" وتعاونت من خلاله مع كبار الشعراء والملحنين ومنهم، "سهم" و "صادق الشاعر "، ومن الشعراء، الأمير بدر بن عبد المحسن.

