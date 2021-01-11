صور نقل الفنان علي حميدة إلى المستشفى ونحافته الواضحة تثير القلق على صحته

علي حميدة المطرب المصري الشهير بأغنية "لولاكي" أثار قلق جمهوره على حالته الصحية بعد حديثه عن تدهورها وكذلك تدهور حالته المادية وعدم قدرته على تحمل مصاريف علاجه، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر شاشة MBC مصر.

نقل علي حميدة إلى المستشفى

وبعد شكوى علي حميدة، تواصل نقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر مع الفنان من أجل الاطمئنان على حالته الصحية وإنهاء إجراءات دخوله المستشفى بالإسكندرية، وبالفعل تم نقل الفنان المصري إلى المستشفى ظهر اليوم، الإثنين.

نحافة واضحة للفنان علي حميدة في أحدث ظهور

وانتشرت عدة صور للفنان علي حميدة في أحدث ظهور له على مواقع التواصل الاجتماعي، في أثناء نقله إلى المستشفى، وتواجده داخل سيارة الإسعاف، وظهرت عليه ملامح التعب الشديد إضافة إلى فقدان وزنه الواضح بسبب المرض.

وتفاعل عدد كبير من الجمهور مع حالة الفنان المصري صاحب أغنية "لولاكي" الشهيرة، وتمنوا له الشفاء العاجل، كما تداولوا الصور التي توثق أحدث ظهور له على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي.

تفاصيل الحالة الصحية لـ علي حميدة

وكان المطرب علي حميدة قد تحدث عن عن تدهور حالته الصحية في الفترة الأخيرة، وقال إنه يتابع مع الأطباء منذ فترة ولم تتحسن حالته، ويحتاج إلى دخول المستشفى، حيث أصيب بحصوة في المرارة تسببت له في انسداد، وكذلك يعاني من متاعب في القولون وغيرها.

ولم يتمالك علي حميدة دموعه أثناء الحديث عن حالته الصحية والمادية في برنامج "لحكاية"، وقال إنه غير قادر على تحمل مصاريف علاجه وتوفير مستشفى له، وأضاف أن الضرائب حصلت منه على مبلغ 13 مليون جنيه، بالإضافة إلى ممتلكاته وشقته في القاهرة وأخرى في مسقط رأسه بمدينة مرسى مطروح، وكشف عن سفره إلى مسقط رأسه للتواجد بين أسرته لرعايته ولعدم قدرته على تحمل تكاليف العلاج وسوء حالته المادية.

المطرب علي حميدة البالغ من العمر 55 عاما يعتبر من أبرز نجوم فترة التسعينيات، وأحدث ضجة كبيرة بأغنيته الشهيرة "لولاكي" في نهاية الثمانينيات، والتي تعتبر من أكثر الأغاني والألبومات مبيعاً وانتشاراً عربياً، إلا أنه ابتعد عن الأضواء والغناء تدريجياً منذ نهاية التسعينيات إلى الوقت الحالي، ولم يكن يظهر إلا نادرًا.

