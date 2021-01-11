النجمات يعترفن بمخاوفهن من الموت وفقد الأحباء تزامنًا مع "كورونا" وورد الخال تكتب وصيتها

يبدو أن الأحوال الصعبة التي يمر بها العالم بسبب فيروس كورونا تسببت في وجود حالة رهبة من الموت والمرض، لدى عدد من نجوم الوسط الفني الذين اعترفوا مؤخرًا بخوفهم من فكرة الموت، سواء في لقاءات تلفزيونية أو عبر حساباتهم الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ورد الخال

كان أحدث هؤلاء الفنانة اللبنانية ورد الخال التي عبرت عبر خاصية القصص القصيرة على انستجرام، عن رهبتها من الموت، في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها، وهو ما جعلها تفكر باتخاذ قرار كتابة وصيتها.

وكتبت ورد الخال عبر انستجرام: "عم فكر أكتب وصيتي.. ما حدا بيعرف.. مش معروف إذا نحنا عم تلعب بالموت أو الموت عم يلعب فينا"، وتفاعل عدد من متابعي الفنانة اللبنانية على ما كتبته، لتعود وتؤكد فيما بعد خلال تعليقها على أحد الحسابات بأنها بالفعل كتبت الوصية وستعلن عن تفاصيلها للمتابعين قريبًا.

عبير صبري

الفنانة المصرية عبير صبري أيضًا تحدثت عن الموت والمخاوف التي قد يتسبب فيها لها، وذلك خلال لقائها ببرنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي عمرو الليثي عبر قناة الحياة، وأكدت أن هناك أفكارًا تراودها طوال الوقت حول فقدان أي شخص عزيز عليها، لكنها لا تخاف من الموت كفكرة، بل تخشى رهبة ترك الدنيا ولقاء الله.

ولفتت إلى أنها أيضًا تخاف من فكرة المرض لمن حولها، وأن هذه الفكرة تطاردها أيضًا وتحاول التهرب منها أو عدم التفكير فيها.

فادية عبد الغني

الفنانة فادية عبد الغني حلت أيضًا ضيفة على الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء dmc" الذي يعرض على شاشة dmc المصرية، وتحدثت عن مخاوفها من الفترة الحالية بعد انتشار فيروس كورونا، وحالة التوتر التي تعيش فيها دوت الخليج وأسرتها.

وأوضحت الفنانة المصرية أنها تتخذ الإجراءات الاحترازية اللازمة حتى لا تتعرض لخطر العدوى بالفيروس دوت الخليج وأسرتها، لكنها ألمحت أيضًا إلى مخاوفها من حالات الوفاة التي تلاحق عدد من زملائها بالوسط الفني بسبب فيروس كورونا، وقالت: "كورونا هتاخدنا واحد ورا التاني".

رحمة

المطربة المصرية رحمة عند إصابتها بفيروس كورونا قبل أشهر، عبرت عن مدى خوفها من الموت خاصة بسبب تدهور حالتها الصحية، حيث قالت حينها خلال تدوينة على مواقع التواصل الاجتماعي: "آخر التطورات أنا تعبانة جداً جداً يا جماعة وشكلي هاسبقكم والحمد لله رب العالمين ووالدتي ربنا يتولاهاً و جميعا آمين".

وتابعت: "شفتوا التأخير عامل فيه إيه والناس اللي ألف بعد الشر عنك لا يا شيخة ماتتوهميش والكلام اللي وداني في داهية ده، إن التعب زايد عليه جدا وخصوصا في صدري الرئتين وضربات قلبي ونفسي"، إلى أن أعلنت شفاها من الفيروس بعدها بأسابيع.