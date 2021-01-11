علي يوسف يحذف هند البلوشي بعد يومين من إعلان زواجهما وهي ترد بتسريب محادثة خاصة

هند البلوشي وعلي يوسف حديث الجمهور في الساعات الأخيرة بعدما دخلت زهراء البصري زوجة الفنان العراقي لتساند زوجها وتصف أخبار زواجه من الفنانة هند البلوشي بـ"المسلسل"، في وقت نشرت الفنانة الكويتية صورة من محادثة جمعتها بالفنان العراقي تؤكد فيها زواجه منها.

محادثة هند البلوشي وعلي يوسف تثير جدل بين الجمهور

هند البلوشي عادت من جديد لتنشر بعض المعلومات الجديدة التي تؤكد من خلالها على زواجها من الفنان العراقي علي يوسف حيث قامت بنشر على خاصية "الأستوري" عبر حسابها على "انستجرام" صورة من محادثة أجريت بينها وبين الفنان العراقي الذي وصف ما تفعله هند البلوشي بالعذاب بالنسبة له لترد عليه قائلة: "لو ما أحبك ما أبقى وياج، جان ريحتك وارتاحيت من اللي أحنه بي، مو مزوجك كدام الله ورسوله"، ويبدو أن هند البلوشي ارادت نشر نص هذه المحادثة لتؤكد فيها على ارتباطها من الفنان العراقي الذي يكشف من حديثه عدم رضاه على الإعلان عن هذا الارتباط، وعلقت هند البلوشي على الصورة التي نشرتها فكتبت: "ربي يديمك لي عمر".

علي يوسف يتابع زوجته الأولى على "انستجرام" ويحذف هند البلوشي

علي يوسف من جانبه لم يعلق على كل ما نشرته الفنانة هند البلوشي ويزال ينشر الصورة التي تجمعه بزوجته زهراء البصري أكثر من مرة عبر خاصية "الأستوري عبر حسابه على "انستجرام" الذي نشر عليه كذلك صورة له اكتفى بالتعليق عليه بكلمة "لا تعليق"، حساب الفنان العراقي علي يوسف على "انستجرام" لا تزال هند البلوشي متابعة له بينما لا يتابع الفنان العراقي حسابها واكتفى فقط بمتابعة حساب زوجته الأولى زهراء البصري، وتعرضت الفنانة هند البلوشي لهجوم من قبل بعض متابعيها بسبب ارتباطها بالفنان علي يوسف على الرغم من علمها بزواجه وأن لديه ابنة.

علي يوسف: تزوجت بعد قصة حب دامت لـ10 سنوات من زهراء البصري

علي يوسف أكد في أكثر من حوار له على العلاقة القوية التي تجمعه بزوجته زهراء البصري حيث أوضح أن ليس نادم من الزواج في سن مبكر من زوجته التي تعتبر ابنة عمته أيضا، وأن علاقة الحب التي جمعتهما بدأت منذ ما يقارب من 10 سنوات وهي بالنسبة له حب الطفولة، وأشار أن برنامج "ذا فويس" ساعده في تكوين نفسه من أجل أن يتقدم لزوجته التي حارب من أجل الأرتباط بها على حسب وصفه، وكانت زهراء البصري زوجة الفنان علي يوسف ردت لأول مرة على ارتباطه من الفنانة الكويتية هند البلوشي عبر مجموعة صور وتعليقات على خاصية "الاستوري" عبر حسابها على "انستجرام" أوضحت من خلالها أنها سوف تستمر مع زوجها لآخر نفس حسب وصفها.

يذكر أن الفنانة هند البلوشي أكدت في تصريحات لها مع برنامج "ام بي سي ترينيدنغ"، زواجها من المطرب العراقي علي يوسف، وإنها تريد شكر كل من هنأها على هذه المناسبة سواء من الجمهور او زملائها الفنانين، وأضافت إنها لم تكن تريد الإعلان عن خبر زواجها، ولكن الخبر تسرب وهي غير مسئولة عنه ولا زوجها أيضاً.