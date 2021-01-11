الفنان طارق العلي يحتفل بعقد قران ابنه سلطان ..بالصورة

طارق العلي احتفل بعقد قران نجله سلطان وسط أجواء عائلية نظرا للأوضاع والإجراءات الاحترازية التي فرضتها أزمة فيروس كورونا، ولم يعلن الفنان الكويتي عن أي تفاصيل تخص موعد حفل الزفاف.

طارق العلي يحتفل بعقد قران نجله

طارق العلي نشر عبر حسابه على "انستجرام" صورة من عقد قران نجله سلطان طارق العلي، ولم يكشف الفنان الكويتي الكبير عن أي تفاصيل خاصة بعقد القران حيث اكتفى فقط بالإعلان عنه ونشر صورة تجمعه مع نجله بعد إتمام العقد، وتمنى طارق العلي لنجله النجاح في حياته القادمة، وأن يرزق بالذرية الصالحة فكتب: "الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات، تم عقد قران ولدي سلطان سائل المولى عز وجل أن يرزقه الذرية الصالحة ويتمم عليه بالخير".

النجوم يهنئون الفنان طارق العلي

طارق العلي لم يعلن كذلك عن موعد حفل الزفاف لكن تردد أن الفنان الكويتي سوف يقيم حفل عشاء الليلة لأصدقائه ومحبيه احتفالا بزواج نجله، وقدم العديد من النجوم التهاني للفنان طارق العلي بهذه المناسبة فكتب الفنان خالد المظفر تعليقا على الصورة التي جمعت طارق العلي بنجله سلطان: "مبروكين مبروكين"، بينما كتب كذلك الكاتب والمؤلف جاسم الناصر تعليقا قال فيه: "بارك الله لهما وعليهما وجمع بينهما على خير"، وعلق أيضا كل من الفنان أحمد التمار، والنجم يعقوب عبدالله، وتفاعل مع الصورة التي نشرها طارق العلي كل من الفنان خالد أمين، ومحمد الصيرفي، وسعيد السعدي.

نشاط فني متواصل للفنان طارق العلي

طارق العلي يستعد في الأيام القادمة لعرض أحدث أعماله المسرحية والتي تحمل اسم "بيت بوسند" والتي من المقرر أن تعرض علي مسرح "أوبرا دبي" في الإمارات العربية المتحدة، ويشارك في العمل نخبة من نجوم الكويت والخليج، وسوف يعرض العمل أمام الجمهور بعد فترة من التوقف عن العروض المسرحية في العديد من الدول العربية من بينها الكويت بسبب أزمة فيروس كورونا.

طارق العلي كشف عن مواعيد عرض المسرحية عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" وتفاصيل العمل فكتب: "لا يفوتكم العرض الرائع للمسرحية الكوميدية (بيت بوسند)والتي تسلط الضوء على قضايا إجتماعية من واقعنا بشكل كوميدي وتقام العروض على مسرح دبي أوبرا – إمارة دبي أيام العروض 14 و 15 يناير 2021 ‏)"، في وقت لا يزال طارق العلي مستمر في تصوير مسلسله الجديد" غريب" والذي يشارك في بطولته كل من أحمد التمار، ورانيا شهاب، وأحمد الفرج، وعبدالله البصيري، ومحمد خالد الوزير، ومن المقرر أن يعرض المسلسل في شهر رمضان القادم.