نقل الفنان خالد سامي للعناية المركزة في حالة غير مستقرة ونجله يطلب الدعاء

خالد سامي الفنان السعودي الكبير بعدما خضع لعملية جراحية في شهر سبتمبر الماضي واستقرت حالته الصحية أصيب بانتكاسة في الساعات الأخيرة، تسببت في نقله إلى المستشفى، ودخوله العناية المركزة.

تدهور حالة الفنان خالد سامي ودخوله العناية المركزة

تركي خالد سامي نجل الفنان السعودي نشر عبر حسابه على "تويتر" أكثر من تغريدة يطالب فيها متابعيه بالدعاء لوالده من أجل أن يتجاوز المحنة الصحية التي أصيب بها خلال الساعات الماضية، حيث تعرض الفنان خالد سامي لانتكاسة صحية بعدما تحسنت حالته في الأسابيع الماضية، نجل الفنان خالد سامي أكد أن حالة والده غير مستقرة وأنه دخل عرفة العناية المركزة حيث نشر صورة من أمام الغرفة التي يتواجد فيها والده فكتب: "إلى الآن الحالة غير مستقرة لكن أملي بالله كبير، يارب اللطف بنا"، وأضاف في تغريدة أخرى: "لا حول ولا قوة إلّا بالله قدر الله ما شاء فعل تكفون دعواتكم لابوي، الله يجزاكم خير ولايوريكم مكروه بأحبابكم يارب".

النجوم يساندون الفنان خالد سامي بعد دخوله المستشفى

خالد الراجح المنتج والمؤلف السعودي نشر كذلك صورة تجمعه بالفنان خالد سامي وتمنى له الشفاء العاجل بعد تدهور وضعه الصحي في الساعات الماضية، فكتب خالد الراجح عبر حسابه على "انستجرام": "أتمنى الشفاء العاجل للفنان الكبير خالد سامي بعد انتكاس حالته اليوم الاثنين، وباذن الله يعود بالسلامة، ونراه بافضل حال يارب"، بينما ساندت كذلك الفنانة السعودي أفنان فؤاد الفنان الكبير ونشرت تغريدة قالت فيها: "الله يشفيه ويعافيه ويطمنكم عليه يارب"، وكان العديد من أصدقاء الفنان خالد سامي قد أعادوا نشر تغريدات نجله وطالبوا بالدعاء له.

آخر ظهور لخالد سامي قبل إصابته بالوعكة الصحية الأخيرة

خالد سامي وجه رسالة للجمهور بعد خضوعه لعملية جراحية في الأشهر الماضية، ونشر أول فيديو له بعد جراحة زراعة الكبد في بداية شهر يناير الجاري و طمئن من خلاله الجمهور على حالته الصحية والنفسية، وظهر الفنان السعودي في الفيديو بحالة معنوية عالية بجانب زوجته، وأكد إنه في فترة نقاهة واستجمام في منزله بعد عملية زراعة الكبد وما شهدتها من تدهور لحالته الصحية العام الماضي.

وقال خالد سامي في رسالته: "الحمد والشكر والفضل والمنة لله رب العالمين ابتديت استرد صحتي وعافيتي، وإن شاء الله عما قريب هكون بكامل الصحة والعافية، بعد الاستجمام اللي بسويه أنا وأم المعارك زوجتي، إن شاء الله هاخد فترة نقاهة ونرجع نتقابل ونتواجه ونضحك وننبسط، وإن شاء الله لا يحرمني منكم ويخليني لكم"، وكان من المقرر أن يخضع الفنان خالد سامي لعملية جراحية جديدة في الشهور المقبلة بسبب إصابته بالفشل الكلوي.