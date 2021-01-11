سلوى عثمان: دوري في "سجن النسا" مثل لي نقلة نوعية

وتابعت "عثمان"، خلال حوارها مع الإعلامية منال سلامة، ببرنامج "حلو الكلام"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين، أن أدورها في مسلسلي "البشاير"، و"المال والبنون" مثل لها نقلة فنية كبيرة، وخلال اخر عشر سنوات حدثت لها نقلة فنية أخرى في مسلسل "سجن النسا" وقدمت في هذا المسلسل دور السجانة.

وأشارت إلى أنها قدمت دور كبير في مسلسل "أفراح القبة"، وكان الدور مركب الى حد كبير، معقبة: "كانت شخصية مليانة حاجات، فيها أمومة، وفيها ست غيورة، وفيها صديقة، وكان دور مميز للغاية"



القاهرة - محمد ابراهيم - قالت الفنانة سلوى عثمان، إنها لم تدخل معهد الفنون المسرحية، ومارست الفن من خلال الممارسة والخبرة، متابعة: "في الأول كان ليا أخطاء، لأن الكاميرا ليها رهبة تخوف".