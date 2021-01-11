ورحل القلب الطيب.. هاني رمزي يرثي الراحل هادي الجيار

وحرص الفنان هاني رمزي على نعيه وتوديعه من خلال نشر صورة له عبر حسابه بموقع إنستجرام وكتب : ورحل القلب الطيب الفنان الكبير هادي الجيار ، عزائي لكل أسرته ولكل محبينه في مصر والعالم العربي.

ورحل الفنان الكبير عن عمر ناهز 71 عاما، ومن المقرر تشييع الجثمان ودفنه بعد صلاة ظهر اليوم الأحد بمقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر.

وكان الفنان الكبير هادى الجيار قد أعلن عن إصابته بفيروس كورونا، من خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حيث كتب منشورًا قال فيه :"ضربنى فيروس كورونا اللعين، نسألكم الدعاء بالشفاء".

يذكر أن آخر أعمال هادي الجيار مسلسل هو "شديد الخطورة"، من بطولة أحمد العوضى وحمزة العيلي وأحمد صيام وناهد رشدي وحسني شتا ومحمد الدقاق، ومن تأليف محمد سيد بشير.

القاهرة - محمد ابراهيم - رحل الفنان الراحل هادي الجيار عن عالمنا أمس ، عن عمر يناهز 71 عاماً، وكان خبر وفاته صدمة لكل جمهوره ومحبيه وأصدقائه من نجوم الوسط الفني.