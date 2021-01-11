محمد مهران يكشف لـ"دوت الخليج الفني" عن أعماله المقبلة في رمضان 2021

واضاف في تصريخ خاص لـ"دوت الخليج الفني"، بان ردود الأفعال عن المسلسل مبهجة، وبالأخص بعد معرفه الجمهور بأنى مؤلف المسلسل، قائلاُ:" الجمهور بيسألنى عن احداث المسلسل وبقول ليهم تابعوا وانتوا هتعرفوا".

واشار بانه يخوض السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "نسل الاغراب" بطولة الفنان احمد السقا وامير كرارة، واخراج محمد سامي، ومسلسل "النمر" لـ الفنان محمد امام، واخراج شيرين عادل.