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برفقة أكرم حسني مي عمر تشارك جمهورها بصورة من كواليس "لؤلؤ"

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القاهرة - محمد ابراهيم - شاركت الفنانة مي عمر جمهورها ومحبيها بصورة لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "عمر" في الصورة برفقة الفنان أكرم حسني من كواليس مسلسل "لؤلؤ" ، وعلقت دمي عمر على الصورة وكتبت : أخويا وصديقي الموسيقار أشرف جبنة نورت المسلسل يا موسيقار.

مسلسل "لؤلؤ" بطولة مي عمر، أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، إدوارد، هيدي كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل، وتأليف محمد مهران، إخراج محمد عبد السلام.

والجدير بالذكر أن، مي عمر شاركت في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "الفتوة"، وهو بطولة ياسر جلال، أحمد صلاح حسني، نجلاء بدر، رياض الخولي، هنادي مهنى، أحمد خالد صالح، أحمد خليل، ضياء عبد الخالق، إنعام سالوسة، مها نصار، عايدة رياض، محمود حافظ، ليلى أحمد زاهر، أحمد جمال سعيد، مجدي فكري، عهدي صادق.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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