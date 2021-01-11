هند صبري تشارك جمهورها بصورة من أحد الأماكن الأثرية في مصر

ونشرت هند صبري منذ قليل صورة جديدة لها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت هند بالصورة بإطلالة محتشمة من إحدى المناطق الآثرية بمصر وعلقت قائله:" اسعي لأداء واجباتك بأعلى قدرتك ، بهذه الطريقة ستكون أفعالك بلا عتاب". والجدير ذكره أن الفنانة هند صبري والفنانة سوسن بدر تعاقدا على الجزء الثاني من مسلسل "عايزة اتطلق" ومن المقرر أن يعرض على المنصة "نتفليكس".

المسلسل من إخراج هادي الباجوري، ومن المقرر أن يبدأو في تحضيرات العمل خلال الفترة المقبلة، حيث سيتم عرضه في "نتفليكس" منتصف 2021.

القاهرة - محمد ابراهيم - تحرص الفنانة هند صبري على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.