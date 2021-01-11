مي عمر تتألق في أحدث ظهور مع أكرم حسني

نشرت الفنانة مي عمر صورة لها برفقة الممثل اكرم حسني عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وكتبت مي عمر على الصورة قائلة: "أخويا وصديقي الموسيقار أشرف جبنة نورت المسلسل يا موسيقار ".

وانهالت التعليقات على الصورة: " ايه دا مش معقول هتمثلوا سوا " و " دا هيبقي احلى مسلسل " و"ربنا يوفقكم ".

مسلسل "لؤلؤ" تدور أحداثه في 45 حلقة، بطولة: مي عمر، أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، إدوارد، هيدي كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل، ومن تأليف محمد مهران، وإخراج محمد عبد السلام، وإنتاج شركة سينرجي.

العمل من تأليف زينب عزيز وانتهت من نصف الحلقات، ويخرجه محمد عبد السلام، وتم ترشيح عدد من الفنانين للمشاركة فى البطولة، وتم ترشح كل من أحمد زاهر، وإدوارد، ونجلاء بدر، وأحمد مجدى، ونيرمين الفقى، وعدد آخر من الفنانين