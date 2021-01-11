انظر بعمق في الطبيعة.. كارمن سليمان تتألق في أحدث ظهور | شاهد

شاركت المطربة كارمن سليمان، متابعيها بـ صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" .

وعلقت كارمن سليمان على الصورة قائلة " انظر بعمق في الطبيعة ، وبعد ذلك ستفهم كل شيء بشكل أفضل " .

وكان آخر أعمال كارمن سليمان أغنية " لينا رقصة "، والتي حققت نجاحا كبيرا جدًا عبر قناتها الرسمية على موقع "يوتيوب". تقول كلمات الأغنية: "يا نقاوة عينيا.. ياروح قلبي.. يا أغلى الناس.. معقولة حلاوتك دي.. بدوب في إيديك.. من الإحساس.. يا نقاوة عينيا.. يا روح قلبي.. يا أغلى الناس.. معقولة حلاوتك دي.. بدوب في إيديك.. من الإحساس". أغنية " لينا رقصة " كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وميكس وماستر جلال الحمداوي، والفيديو كليب من إخراج مصطفى عامر. جدير بالذكر أن كارمن سيلمان ولدت في 7 أكتوبر عام 1994، وتخرجت في أكاديمية الشروق وشجعتها والدتها على الاشتراك في برنامج "آرب آيدول"، وبالفعل اشتركت ووصلت للنهائيات أمام المغربية دنيا بطمة، وقدمها الفنان هاني شاكر في حفل ضخم في دار الأوبرا المصرية بسبب صوتها الرائع.

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