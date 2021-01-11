أحمد فتحي لـ"دوت الخليج الفني" جذبني لفيلم "سقراط ونبيلة " تجربته الشبابية.. ويكشف تفاصيل أعماله الجديدة

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الفنان أحمد فتحي، عن الأعمال الجديدة، التي يستعد لها خلال الفترة القادمة، وعن تفاصيل شخصيته بها، وعن موعد طرحها.

وفي تصريح خاص لـ"دوت الخليج الفني"، قال أحمد فتحي: "أشارك في مسلسل "اللعبة ٢" مع هشام ماجد، شيكو ، وسيحدث تطور وتغير في الأحداث".