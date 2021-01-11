أحمد فتحي لـ"دوت الخليج الفني" جذبني لفيلم "سقراط ونبيلة " تجربته الشبابية.. ويكشف تفاصيل أعماله الجديدة

وفي تصريح خاص لـ"دوت الخليج الفني"، قال أحمد فتحي: "أشارك في مسلسل "اللعبة ٢" مع هشام ماجد، شيكو ، وسيحدث تطور وتغير في الأحداث".
وأستكمل فتحي حديثه قائلاً: "وأشارك في فيلم سقراط ونبيله بشخصية سيد التوبكي ، صاحب شركات الامن في إطار كوميدي".
وفي نهاية حديثه قال: "جذبني للمشاركة في فيلم "سقراط ونبيلة " أن التجربة شبابية ، وأبطال العمل محمد فهميم وهو شاب جميل، و ملك وهي ممثلة صاعدة و وشريف أبو هميلةالذي يعود للتمثيل مرة آخرى فكان يمثل في الجامعة معنا، والتجربة إن شاء الله ناجحة ".
"سقراط ونبيلة". يشارك في بطولته أحمد فتحي وأشرف عبد الباقي والراقصة دينا ومحمد فهيم وشريف أبوهميلة والوجه الجديد ملك والوجه الجديد فادي أشرف، ويناقش الفيلم الصراع بين الأجيال، من خلال كوميديا الموقف، والفيلم لم يتم حتى الآن تحديد الموعد النهائي لطرحه بدور العرض السينمائي.