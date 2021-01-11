بعد رحيلها.. حسن الرداد يتذكر والداته بهذه الصورة

ونشر حسن صورة تجمعه بوالدايه من طفولته وعلق علي الصورة وكتب : بداية رحلتنا يا ماما.

وكان الفنان حسن الرداد قد أعلن عن موعد تشييع جثمان والدته، من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي" فيسبوك "، حيث كتب منشورًا قال فيه :"إنَّا لله و إنَّا إليه راجعون، إن شاء الله صلاة الجنازة على والدتى السيدة فادية الرداد بعد صلاة العصر بمسجد عمر بن العاص في دمياط.

يشار إلى أن حسن الرداد تعاون مع أمينة خليل في فيلم "توأم روحي"، من تأليف أماني التونسي، إخراج عثمان أبو لبن، بطولة حسن الرداد، أمينة خليل، عائشة بن أحمد، ويشهد أخر ظهور للفنانة الراحلة رجاء الجداوي.

كما يذكر أن آخر أعمال حسن الرداد كان مسلسل "شاهد عيان"، الذي عرض في رمضان 2020 وجمع بين الأكشن والدراما، وشاركه في البطولة الفنانة بسمة وهنا شيحة وغيرهما من النجوم.



القاهرة - محمد ابراهيم - أعرب الفنان حسن الرداد عن حزنه الشديد لرحيل والدته أمس الأحد الموافق العاشر من نوفمبر.