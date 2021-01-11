ناهد السباعي عن رحيل والدة الرداد: "حسن من أكتر الناس اللي شوفتهم باراً بوالداته"

القاهرة - محمد ابراهيم - حرصت الفنانة ناهد السباعي على تعزية صديقها الفنان حسن الرداد في وفاة والداته التب رحلت عن عالمنا أمس.

وكتبت عبر حسابها بإنستجرام : إنا لله وإنا إليه راجعون ، اللهم اغفر لها وارحمها ، حسن من أكتر الناس اللي شوفتهم باراً بوالداته جدا جدا ، عزائي لحسن وإيمي ربنا يصبركم.

وكان الفنان حسن الرداد قد أعلن عن موعد تشييع جثمان والدته، من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي" فيسبوك "، حيث كتب منشورًا قال فيه :"إنَّا لله و إنَّا إليه راجعون، إن شاء الله صلاة الجنازة على والدتى السيدة فادية الرداد بعد صلاة العصر بمسجد عمر بن العاص في دمياط.

يشار إلى أن حسن الرداد تعاون مع أمينة خليل في فيلم "توأم روحي"، من تأليف أماني التونسي، إخراج عثمان أبو لبن، بطولة حسن الرداد، أمينة خليل، عائشة بن أحمد، ويشهد أخر ظهور للفنانة الراحلة رجاء الجداوي.

كما يذكر أن آخر أعمال حسن الرداد كان مسلسل "شاهد عيان"، الذي عرض في رمضان 2020 وجمع بين الأكشن والدراما، وشاركه في البطولة الفنانة بسمة وهنا شيحة وغيرهما من النجوم.

