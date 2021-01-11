تعرف على تطورات حالة علي حميدة الصحية

القاهرة - محمد ابراهيم - نقل الفنان علي حميدة لمعهد ناصر، وذلك عقب قرار وزارة الصحة، متعاونين مع نقابة المهن الموسيقية، برئاسة هاني شاكر على أن يتم علاجه على نفقة الدولة.

وكشفت تصريحات صحفية تطورات حالته الصحية حيث أنه بدأ بإجراء الفحوصات الطبيةـ والإجرائات اللازمة لعلاجه، وتحديد ما يعاني منه، ولكن حالته غير مستقرة حتى الآن.

يذكر أن الفنان علي حميدة تم نقله إلى معهد ناصر اليوم بمحافظة مطروح، حيث من المقرر علاجه على نفقة الدورلة بتوجيهات من وزيرة الصحة هالة زايد، بالتعاون مع نقيب المهن الموسيقية هاني شاكر.