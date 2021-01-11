عاجل.. وفاة والد الفنان بيومي فؤاد

القاهرة - محمد ابراهيم - توفي منذ قليل والد الفنان بيومي فؤاد، حيث أعلن بيومي فؤاد ذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ونشر بيومي فؤاد عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك قائلا"إنا لله وإن إليه راجعون

توفي والدي منذ قليل نسألكم الدعاء".

على سياق آخر آخر أعمال بيومى فؤاد مسلسل "رجالة البيت" التى عرض فى رمضان الماضي، وهو بطولة أحمد فهمى، وأكرم حسنى، وويزو، ولطفى لبيب، وعارفة عبد الرسول، والطفل إسماعيل أحمد الجندى، وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم: أيتن عامر وميرهان حسين، وتأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندى، وإنتاج شركة سينرجى.