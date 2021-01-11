على البحر.. أسماء جلال تخطف الأنظار في أحدث ظهور

القاهرة - محمد ابراهيم - شاركت الفنانة أسماء جلال، جمهروها ومتابعيها بـ صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

حيث ظهرت أسماء جلال، في الصورة أثناء تناولها الطعاه على احدى المطاعم التي تطل على الشاطي،.

يذكر أن الفنانة أسماء جلال شاركت في بطولة مسلسل "لعبة النسيان" مع النجمة دينا الشربيني، والذي يعرض حاليا على إحدى الفضائيات.

"لعبة النسيان" مقتبس من فورمات مسلسل إيطالى، وتأليف تامر حبيب وإخراج هانى خليفة واستكمل التصوير أحمد شفيق وتامر عشرى.

العمل بطولة دينا الشربينى، وأحمد داود، انجى المقدم، رجاء الجداوى، على قاسم، أحمد صفوت، أسماء أبو اليزيد.

يذكر أن أسماء جلال ممثلة مصرية رشحها المخرج بيتر ميمى لمسلسل الأب الروحي استطاعت أن تخطف أنظار الجمهور في أولى تجاربها الدرامية، من خلال شخصية «حياة» الفتاة الصعيدية، التي قدمتها في الجزء الأول من مسلسل «الأب الروحي»، الذي كان بمثابة انطلاقة لها للمشاركة في دراما رمضان ٢٠١٧، حيث تتواجد بأكثر من وجه في الماراثون الرمضانى، وتشارك في ثلاثة أعمال درامية، وهى مسلسلات «كلبش» مع الفنان أمير كرارة، ومسلسل «ظل الرئيس» مع الفنان ياسر جلال، ومسلسل «حتى لا تطفئ الشمس» مع المخرج محمد شاكر خضير، كما شاركت في مسلسل هربانة منها مع الفنانة ياسمين عبدالعزيز في حلقة بعنوان "حلقة الندم".

