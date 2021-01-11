القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن الناقد الفني طارق الشناوي، عن إصابة الإعلامي مفيد فوزي بفيروس كورونا المستجد، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواص الاجتماعي "فيس بوك".

حيث كتب طارق الشناوي، في منشوره، قائلًا: "الأستاذ الكاتب الكبير مفيد فوزي إن شاء الله سيعبر أزمة كورونا وينتصر على هذا الفيروس اللعين الذي يهاجم أجمل ما فينا.. الأستاذ مفيد أحد أهم الأقلام في مجال الفن وصاحب كاريزما مميزة في الإعلام المصري".

وأضاف طارق الشناوي: "أستاذ مفيد له إطلالة خاصة مقروء ومسموع ومرئي لا يقلد أحدًا ولا يستطيع أحد تقليده.. ألف سلامة عليك أستاذنا يقيني أنك إن شاء الله ستعبر تلك الأزمة، وتحيلها بقلمك الرشيق إلى حكاية من الحكايات التي دائما تبرع في سردها لنا".

وفى سياق آخر سبق وقال الإعلامى مفيد فوزى، إن الإعلام يضفى على الشخصيات السياسية، شكلا مرعبا، ولكن فى حقيقة الأمر، هم طيبون، والطيبة لديهم صفة حقيقية، وهذا لا يمنع أنهم حين يبطشون، يبطشون بقوة، مضيفا: "حينما ذهبت إلى صلاح نصر مع عبد الحليم، كنت أرتعش، وحليم قال لى أن صلاح نصر كان يريد أن يعرف مشكلتك، وكتبت فى ورقة وقلم لخوفى".

وأضاف خلال برنامج "حديث القاهرة" مع إبراهيم عيسى، أن الروائى السودانى الطيب صالح، وصفته غادة السمان الروائية اللبنانية، بأنه متواضع كالعشب، فالمعنى العام للشعور تجاه الشخصيات، يقال بأنه "أنعور"، وهى وصف دقيق للمغرورين.