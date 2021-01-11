قالوا لـ دوت الخليج| مخرج فيلم "ديك العياط" يصدم رحاب الجمل في أزمة باسم سمرة.. والموسيقيين: لم تصلنا أي شكوى ضد رامي صبري

تحدث عدد من نجوم الفن في تصريحات خاصة لـ موقع دوت الخليج الإخباري عن جديدهم الفني المقبل، أو تطورات بعض الأزمات الفنية التي حدثت مؤخرا، ومن أبرزها..

مخرج "ديك العياط"

كشف المخرج وائل الرومى عن تطورات جديدة لفيلمه الجديد "ديك العياط" بعد انتهاء أزمة الفنان باسم سمرة مع الفنانة رحاب الجمل والصلح بينهما فى حضور الفنان أشرف زكى نقيب الممثلين أمس.

وقال وائل فى تصريح لـ "دوت الخليج": بالتأكيد انتهت الأزمة بين باسم سمرة ورحاب الجمل أمس فى حضور الفنان أشرف زكى نقيب الممثلين وكنت متواجدا فى جلسة الصلح التى جمعت بينهما فى منزل نقيب الممثلين.

وأضاف وائل: أن نقيب الممثلين استمع لفريق العمل الذى حرص على حضور الجلسة التى أكد أن ما قالته رحاب الجمل غير صحيح وعار تماما من الصحة وهو الأمر الذى أغضب باسم سمرة وأشرف زكى الغيور على سمعة الوسط الفنى وأن ما قالته رحاب من حضور باسم سكران ويتعاطى الحشيش أمر غير صحيح أن يتم تناوله على السوشيال ميديا.

وأوضح وائل: أن الأزمة كانت بين باسم سمرة ورحاب الجمل فى اختلاف مواعيد التصوير وأنها مرتبطة بعمل آخر يحتاج إلى السفر للخارج وهو الأمر الذى دفع باسم سمرة ليقول لها فى هذه الحالة من الأفضل أن تتركى العمل وهو ما رفضته رحاب وهو ما حدث بالفعل وليس كما قالت رحاب وهو ما حدث فى الجلسة التحضيرية التى شهدتها أحد الفنادق الكبرى فضلا عن أن كاميرات الفندق لم تسجل وجود أى ممنوعات مما ذكرتها رحاب الجمل.

وأشار وائل: نحن حاليا ندرس جديا استبعاد الفنانة رحاب الجمل ليس بسبب الأزمة ولكن بسبب انشغالها فى تصوير أعمال أخرى خارج مصر وهو الأمر الذى يدفعنا لاستبعادها خاصة أننا نحتاج للبدء فى تصوير العمل فى أقرب وقت.

وقال وائل : إننا نبدأ تصوير الفيلم الأحد المقبل ولكن قبل ذلك نجرى بعض التحضيرات الأخيرة قبل تصوير العمل والذى أتمنى أن يكون عملا مختلفا وجديدا ويلقى اعجاب الجمهور. علي حميدة

كشف عادل ابن شقيقة الفنان علي حميدة، تطورات الحالة الصحية وذلك بعد أن تم نقله إلى مستشفى معهد ناصر وذلك بقرار من وزارة الصحة بالتعاون مع نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر وعلاجه على نفقة الدولة. وقال عادل فى تصريح لـ "دوت الخليج"، إنه تم منذ قليل نقل الفنان على حميدة إلى مستشفى معهد ناصر ويتم حاليا إجراء الفحوصات والأشعات اللازمة لتحديد المرض الخاص به وتطورات الحالة الصحية وذلك بعد ان دخل المستشفى امس في محافظة مطروح. واضاف عادل ان حالة على حميدة حتى الان غير مستقرة ونطالب جمهوره بالدعاء له بالشفاء العاجل.



راجح داود



كشف الفنان راجح داوود عن سبب عدم تلحين أغاني بعيدا عن الأفلام والمسلسلات، وقال لـ دوت الخليج إن بعض الأغاني التي عرضت عليه لم تناسب اللون الذي يحب تقديمه.



كان راجح داوود أبدى رأيه في أغاني المهرجانات، وقال إن إنتشار هذا اللون الموسيقي أمر جيد، ولفت إلى أن هناك الملايين يحبوا أن يستمعوا إلى المهرجانات، مؤكدا أنه ليس ضد أى لون موسيقي جديد، ويستمع للمهرجانات في أوقات معينة.

هاني شاكر

أكد مصدر بنقابة المهن الموسيقية، أنه لم يتقدم أحد من صناع أغنية "شكرا" بشكوى ضد المطرب رامي صبري، بعد تداول أغنية "شكرا" بصوته.

ولفت المصدر، إلى أن رامي صبري لم يتقدم أيضا بأي شكوى ضد صناع الأغنية المتنازع عليها، وأنه لا دور للنقابة في هذه الحالة، طالما أنه لم يتقدم أحد بأي شكوى ضد الآخر.

سميرة عبدالعزيز

قالت الفنانة وعضو مجلس الشيوخ سميرة عبد العزيز، إن ما حدث من باسم سمرة ورحاب الجمل لا يليق، ولا يمكن قبوله من أشخاص المفترض أنهم يعملون في حقل الإبداع.



وأعربت سميرة عبدالعزيز عن عزمها التحدث مع نقابة المهن التمثيلية حول ما حدث، ودخول بعض الأشخاص غير المؤهلين للعمل بالتمثيل.

وتابعت سميرة عبدالعزيز: الإنتاج أصبح في أيدي تجار وهو ما أدى إلى دخول الغرباء للوسط الفني بشكل عام، سواء في الموسيقى والتمثيل، وقد تأذيت من تداول هذه المهاترات على مرآى ومسمع من الجميع.

وأضافت سميرة عبدالعزيز مؤكدة أن الإنتاج هو السبب في ظهور العديد من الممثلين على الساحة الفنية، مؤكدة أنها سوف تناقش عودة إنتاج الحكومة للأعمال الفنية في مجلس الشيوخ.

وقالت إن "الفن يجب أن يليق بمستوي مصر وهذا لن يحدث إلا إذا عادت الدولة إلى الإنتاج وسوف أطلب ذلك في مجلس الشيوخ حتى يتم إنتاج الأعمال الفنية بناءً على تخطيط وتنظيم ولا يسمح به في وجود مثل هؤلاء الصيع الذين يعملون الآن وليس هناك مانع من عقد اجتماع مع نقابة لقول هذا خلال الاجتماع".

وأوضحت سميرة عبدالعزيز أن الإعلام يجب أن يظهر أخلاق مصر، مؤكدة أن الفنانين المصريين يجب أن يكون سلوكهم يليق بمصر وبـ شباب مصر.