مؤلف شهير يتعرض لأزمة صحية خطيرة .. تفاصيل

تعرض المؤلف محمد سمير مبروك الى ازمة صحية شديدة فى القلب وهو الامر الذى دفعه الى الانتقال للمستشفى من اجل تلقي العلاج هناك.

وقال الفنان عادل سلطان عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك : "الصديق والأخ العزيز السيناريست محمد سمير مبروك، يمر بوعكة صحية، وداخل دلوقتي يعمل عملية صدمات كهربية بالقلب".

وكان المؤلف محمد مسير مبروك قدم عديدا من الاعمال الفنية التى حققت نجاحا فى السينما ولعل من ابرزها فيلم المشمهندس حسن والنبطشى وعبه موته وغيرها.