وقال الفنان عادل سلطان عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك : "الصديق والأخ العزيز السيناريست محمد سمير مبروك، يمر بوعكة صحية، وداخل دلوقتي يعمل عملية صدمات كهربية بالقلب".
وكان المؤلف محمد مسير مبروك قدم عديدا من الاعمال الفنية التى حققت نجاحا فى السينما ولعل من ابرزها فيلم المشمهندس حسن والنبطشى وعبه موته وغيرها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مؤلف شهير يتعرض لأزمة صحية خطيرة .. تفاصيل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.