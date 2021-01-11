كل شيء يأتي عندما تستحقه.. إنجي المقدم توجه رسالة لـجمهورها على إنستجرام .. شاهد

شاركت الفنانة انجي المقدم جمهورها بصورة جديدة لها عبر عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام

وعلقت انجي المقدم على الصورة قائلة "‏كل شيء يأتي بوقته عندما تكون ناضجًا وجاهزًا، كل شيء يأتي عندما تستحقه !".

وقدمت إنجي المقدم، على مدار مشوارها الفني العديد من الأعمال المهمة، كان من بينها مسلسل حواديت الشانزليزيه، وولد الغلابة، وليالي أوجيني، وحكايات بنات ج2 وج3، و30 يومًا، لا تطفئ الشمس، وفيلم رأس السنة، وغيرها من الأعمال.

وكان آخر أعمالها الفنية مسلسل "لعبة النسيان"، والذي خاضت به السباق الرمضاني الماضي 2020، وهو من بطولة دينا الشربيني بجانب كل من أحمد داود والفنانة الراحلة رجاء الجداوي.