جومانا مراد تعلن تعافيها من فيروس كورونا

أكدت الفنانة جومانا مراد، اليوم الإثنين، تعافيها وأسرتها من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بعد أن قضوا فترة العزل المنزلي إثر إصابتهم بالفيروس في 26 ديسمبر الماضي.
وقالت جومانا: "الحمدلله لقد تعافيت أنا وأسرتي من فيروس كورونا بعد فترة عزل منزلي قضيناها بين جدران المنزل، مع الالتزام بتناول بروتوكول العلاج"، مضيفة أن التحاليل الطبية التي أجرتها مؤخرًا جاءت نتائجها سلبية.
وكانت الفنانة جومانا مراد قد أعلنت في 26 ديسمبر الماضي إصابتها بكورونا، وذلك بعد أن جاءت نتيجة تحاليلها والأشعة المقطعية التي أجرتها إيجابية.
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