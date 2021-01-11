مش سويقة.. أيمن بهجت قمر يفتح النار على رامي صبري بسبب عمرو دياب

نشر الشاعر أيمن بهجت قمر تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يطالب فيه نقابة المهن الموسيقية بالتحقيق مع رامى صبرى بسبب أغنية شكرا للمطرب عمرو دياب. وقال أيمن بهجت قمر: "هو إزاي رامي صبري يحط صوته على أغنية مش بتاعته". وأضاف بهجت قمر: "أنا بطالب بالتحقيق في نقابة المهن الموسيقية ولازم الشاعر تامر حسين والملحن عزيز الشافعي وشركة ناي يرفعوا قضية تعويض أغانينا مش مشاعة لأي حد في دماغه حسابات بيصفيها لازم عقاب رادع للي يسمح لنفسه يحط صوته على عمل لا يملكه. وتابع قمر: "لازم وقفة مع المصنفات الفنية ووزارة الثقافة ولازم يتم وضع قوانين وتغليظ للعقوبات عشان أي حد يرتدع .. هي مش سويقة."

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