نجوى فؤاد لـ دوت الخليج: أنا بخير وأحتفل بعيد ميلادى 16 يناير.. (تسجيل صوتي)

كشفت الفنانة نجوى فؤاد عن حقيقة إصابتها بفيروس كورونا كما أشيع فى الساعات القليلة الماضية. وقالت نجوى فؤاد فى تسجيل صوتى لـ "دوت الخليج": أنا بخير وكل ما يتردد بشأن إصابتى بفيروس كورونا غير صحيح. وأضافت نجوى: "أنا بخير وبصحة جيدة وسأحتفل بعيد ميلادى يوم 16 يناير الحالى وليس كما نشر أنه يوم 6 يناير. وأشارت نجوى إلى أنها تشارك حاليا فى عمل درامى جديد من المقرر أن يرى النور فى رمضان المقبل وتتمنى أن يعم السلام والصحة على الأمة العربية ككل وأن يبعد عنا الفيروس اللعين.

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