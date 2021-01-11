بطريقة كوميدية.. هاني رمزي لمتابعيه: البسوا الكمامة

طالب الفنان هاني رمزي متابعيه عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام بإرتداء الكمامة واتخاذ الإجراءات الوقائية بطريقة كوميدية. وكتب هاني رمزي قائلا " هل تعلم أنه بمجرد دخولك العناية الفائقة بسبب covid 19 سيبقى هاتفك مع زوجتك لمدة 14 يوما... البسوا الكمامة علشان متلبسوش حاجة تانية". وشارك الفنان هاني رمزي جمهورة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام بفيديو كرتون له. وظهر هاني رمزي فى الفيديو الكرتون أثناء خطفة من فضائيين وعلق هاني رمزي على الفيديو قائلا "بعد اللي شفته ف ٢٠٢٠، مش مستبعد خالص اتخطف من حبايبنا الفضائيين".

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