أكرم حسني ينعى والد بيومى فؤاد

نعى الفنان اكرم حسنى والد الفنان بيومى فؤاد، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر . وقال أكرم : "والد صديقي بيومي فؤاد في ذمة الله، رجاءا ادعوله بالرحمة ولأهله وحبايبه بالصبر". اعلن الفنان بيومى فؤاد عن وفاة والدي عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام . وكتب بيومى فؤاد " انا لله وان اليه راحعون توفى والدى منذ قليل نسالكم الدعاء ".

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