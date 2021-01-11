المعطف.. صابر الرباعي ينتظر أحدث كليباته بعد غد

وكان آخر أعمال صابر الرباعي، هو كليب بعنوان «جريدة الرجل التاني»، من كلمات الشاعر الراحل نزار قبانى، ألحان الموسيقار طلال، توزيع وتسجيل ميشال فاضل، والكليب من إخراج وليد ناصيف.

طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، الإعلان التشويقي الأول لكليب «المعطف» للفنان التونسي صابر الرباعي، معلنة عن طرحه في بعد غد الأربعاء 13 يناير، عبر موقع الفديوهات الشهير يوتيوب.

من جهة أخرى، أسس نجوم وفنانو تونس أول نقابة للفنانين وأصدر إعلان تأسيسها، وتم إعلان أسماء أعضاء الهيئة الادارية المؤسسين، وهم: "لطيفة عرفاوي ونبيهة كراولي، نوال غشام، أمنة فاخر، ألفة بن رمضان، أسماء بن أحمد، لطفي بو شناق، صابر الرباعي، زياد غرسة، أسامة فرحات، نور شيبة، محمد الجبالي، أحمد الشايبي، غازي العيادي، شكري بوزيان، نور الدين الباجي، حسين العفريت، عبد الباسط بالقايد، مهدي أمين، حاتم الفيزاني، ومحسن الماطري".